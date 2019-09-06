В Омске квадрокоптер врезался в здание правительства

Жителя Санкт-Петербурга привлекли к административной ответственности за запуск дрона в центре города Омска.

Летом этого года приехавший в Омске петербуржец запустил в небо беспилотный летательный аппарата в районе Свято-Успенского кафедрального собора. Однако во время полета что-то пошло не так, и дрон врезался в административное 14-ти этажное здание вблизи кинотеатра "Маяковский", в котором располагаются несколько региональных министерств.

- Вопреки требованиям Воздушного кодекса РФ и Федеральных правил использования воздушного пространства беспилотный летательный аппарат эксплуатировался в отсутствие плана полета, - сообщила "РГ" старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунов. - У владельца квадрокоптера также отсутствовали разрешения органов регулирования воздушного движения и местного самоуправления.

Суд назначил правонарушителю наказание в виде штрафа в 3 тысячи рублей.