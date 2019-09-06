В Дагестане жителей села эвакуировали из-за 500-килограммовой бомбы

В районе села Доргели Карабудахкентского района Дагестана обнаружена 500-килограммовая авиационная бомба, сообщили "РГ" в Оперативном штабе по Республике Дагестан.

"В настоящее время район оцеплен, население эвакуировано. Взрывотехники подготавливают ее подрыв на месте обнаружения", - проинформировали в штабе.

По словам источника, неразорвавшаяся авиабомба могла остаться со времен военных действий федеральных сил в так называемой "Кадарской зоне", против вторгшихся в республику боевиков в 1999 году.