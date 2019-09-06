Новая сейсмостанция в Поморье зафиксировала горный удар на Урале

Сейсмическая станция, которую архангельские ученые установили в Красноборском районе Поморья, зарегистрировала горно-тектонический удар на Среднем Урале.

Как поясняет пресс-служба Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики РАН, это сильное динамическое проявление горного давления при подземной добыче полезных ископаемых. Удары сопровождаются сотрясением горного массива, резким звуком и воздушной волной.

Тот факт, что новая станция "поймала" горно-тектонический удар в городе Североуральске, говорит о правильности выбранного для нее места.

Прежняя сейсмостанция работала в деревне Пермогорье того же Красноборского района. Но уровень микросейсмического фона там стал повышаться вместе с ростом транспортного потока и хозяйственной деятельности. Это сказалось на качестве получаемых данных, и специалисты перестали "видеть" сейсмические события. К тому же постамент станции пришел в негодность.

Новую станцию изготовили в Петербурге и привезли в более тихое место на территории Шиловского заказника. Герметичный полимерный колодец диаметром 1,4 метра и весом 600 килограммов установили на специальный фундамент на глубине более четырех метров. Внутри колодца на постаменте расположен современный сейсмодатчик.

- Мы устанавливали оборудование в разных местах, производили записи в разные сезоны, анализировали качество регистрации сейсмических событий, в том числе арктических землетрясений, и в результате выбрали наиболее оптимальное место, - отмечает заместитель директора по научной работе ФИЦКИА РАН Галина Антоновская. - Уровень сейсмического фона там в три раза ниже, чем в Пермогорье. Сейсмология - это не только наука о землетрясениях, их еще надо уметь "поймать".

В этом помогает технический прогресс. Новая станция обеспечивается солнечной энергией и позволяет передавать данные по интернету напрямую в лабораторию сейсмологии.

После успешного запуска станция под названием "Шипицыно" будет внедрена в систему международного мониторинга.