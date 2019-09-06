Новый клип "Любэ" собрал более 5 млн просмотров за два дня

Песня группы "Любэ" "Лики, а не лица" была дописана только в начале сентября, а впервые музыканты исполнили ее через три дня на концерте в честь Дня промышленника в Санкт-Петербурге. Но особенно интересным получилось снятое на нее видео, где было использовано много архивных кадров кинохроники.

Строчки "Санкт-Петербург, родной", ставшие рефреном этой песни, Николай Расторгуев смог спеть так тепло и душевно, как на нашей эстраде умеет, пожалуй, только он. В ролике снимался и композитор песни Игорь Матвиенко, обычно предпочитающий не появляться в клипах, снятых на его музыку, но здесь, учитывая особый повод, поменял свои привычки - и сыграл в кадре на рояле.

За два дня клип собрал в Сети более 5 миллионов просмотров. Конечно,его смотрели и ради хорошей песни, но многие, возможно, и потому, что хотелось увидеть людей, улицы Ленинграда 30-40-х годов и хронику того, как город противостоял гитлеровской блокаде, а потом восстанавливался, строился заново…

Группа сообщила, что песня "Лики, а не лица" станет заглавной на ее новом альбоме.

Кстати

Очевидно, что войдет в диск и еще одна премьера "Любэ" - записанная и снятая в мае в качестве видеоклипа песня "На мосту", посвященная Крымскому мосту. Музыканты сами проехали по нему во время съемок, оценили и не скрывали восхищения. А вместе с "Любэ" эту песню исполнила еще одна группа Продюсерского центра Игоря Матвиенко - "Фабрика".