Сергей Семак: Озвученные в СМИ суммы премиальных завышены

В четверг издание "Бизнес Online" опубликовало размеры премиальных, которые положены игрокам в российских футбольных клубах за победы. На первом месте в списке действующий чемпион страны "Зенит", у которого игроки получают по девять тысяч евро за выигранный матч. Главный тренер санкт-петербургского клуба Сергей Семак в разговоре с корреспондентом "РГ" опроверг эту информацию.

Сергей Богданович, что скажете об опубликованных цифрах?

Сергей Семак: Я вам гарантирую, что озвученные суммы не соответствуют действительности. Они завышены - сто процентов. Я не знаю, кто это взял и откуда. Но это абсолютная неправда.

Если не можете раскрыть цифры, то хотя бы скажите, есть ли действительно в "Зените" практика премиальных после победы в матче?

Сергей Семак: Это лучше обратиться к руководству. У нас есть премирование и за отдельные матчи, но главные премии, которые у нас есть, за выполнение задачи. Что абсолютно соответствует нашим целям. Вся премиальная система заточена на то, чтобы зарабатывали те, кто больше играет. И получали за достижение тех задач, которые поставлены перед клубом.