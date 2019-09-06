Скончался один из пострадавших в Воркуте шахтеров

В Воркутинской больнице скорой помощи умер один из двух госпитализированных шахтеров, работавших на шахте "Комсомольская". Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Республике Коми, причиной смерти горняка стали тяжелые травмы, полученные им вследствие утреннего чрезвычайного происшествия на производстве.

Утром 6 сентября двое шахтеров, работавших под землей, были придавлены вагонеткой во время погрузки шлака. Пострадавшие оставались в сознании. Они были подняты на поверхность и отправлены в больницу, эвакуация остального персонала не потребовалась.

Состояние второго госпитализированного шахтера остается стабильным. Пострадавшие являлись сотрудниками подрядной организации ООО "Мартит", работающей на "Комсомольской". В настоящее время Следственное управление СКР по Республике Коми проводит доследственную проверку этого несчастного случая. Оперативные сотрудники допрашивают свидетелей и должностных лиц, отвечающих за обеспечение техники безопасности при работе в шахте.