В Петербург из Парижа прилетел львинохвостый макак

В Санкт-Петербург авиарейсом из Парижа прибыл краснокнижный львинохвостый макак. Как сообщили в территориальном Управлении Россельхознадзора, животное благополучно прошло ветеринарный контроль в аэропорту Пулково: макак здоров и снабжен всеми необходимыми документами.

Теперь львинохвостый макак (или, как его еще называют, вандеру) отправится в Ленинградский зоопарк, где вскоре его смогут увидеть посетители. Он прибыл из Зверинца Сада растений Парижа, одного из самых старых зоопарков в мире.

Вандеру - эндемик тропических лесов юго-западной Индии. Его отличительная особенность - светлая грива при темном основном окрасе. Хвост заканчивается кисточкой, как у львов, отсюда и название. Львинохвостый макак занесен в международную Красную книгу, его общая численность оставляет около двух с половиной тысяч особей.