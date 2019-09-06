В Петербурге 8 сентября проезд для ветеранов будет бесплатным

В Санкт-Петербурге 8 сентября ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей смогут пользоваться городским общественным транспортом бесплатно.

Речь идет как о метро, так и об автобусах, троллейбусах и трамваях. При этом, как уточняют в комитете по транспорту Петербурга, бесплатный проезд будет предоставляться не только петербуржцам, но и всем ветеранам вне зависимости от их регистрации и гражданства.

Это связано с Днем памяти жертв блокады Ленинграда, который отмечается 8 сентября.

Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. За это время погибло, по разным данным, до полутора миллиона человек. Большинство - от голода. Самое массовое захоронение погибших в годы блокады находится на Пискаревском мемориальном кладбище.