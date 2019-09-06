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06.09.2019 11:23
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге в Военно-медицинском музее открыли "Дни блокадной памяти"

Текст: Вера Черенева
Фото: Из фондов Военно-медицинского музея Фото: Из фондов Военно-медицинского музея
Фото: Из фондов Военно-медицинского музея

В Военно-медицинском музее министерства обороны России, который расположен в Санкт-Петербурге, с сегодняшнего дня стартовала программа "Дни блокадной памяти".

Фото: Пресс-служба Западного военного округа
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Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, в программе, которая продлится по 8 сентября, самые разнообразные мероприятия. Это и экскурсии, и показы фильмов о блокадном Ленинграде, и мобильная выставка о работе медицинских учреждений в блокадном городе.

В воскресенье будет работать "Открытая площадка памяти". Приглашенные потомки блокадников поделятся воспоминаниями о своих близких. Вечер завершится исполнением песен тех трагических лет.

Справка "РГ"

Военно-медицинский музей Минобороны РФ хранит более 450 тысяч уникальных экспонатов. Среди них документы, инструменты, формы одежды, предметы военно-медицинского снабжения, награды, более 300 персональных фондов видных деятелей медицины и естествознания.

Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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