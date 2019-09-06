На мэрию Челябинска завели дело за сдачу в аренду подземных переходов

В Челябинске по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о передаче частнику подземных переходов на площади Революции в центре города. Действия неустановленных пока должностных лиц квалифицированы по статье о превышении должностных полномочий, сообщили в пятницу в следственном управлении СК региона.

- По предварительным данным, в апреле прошлого года на основании решения администрации города Челябинска, коммерческой организации необоснованно была предоставлена возможность заключения договоров аренды подземных переходов на площади Революции областного центра, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - По данному факту возбуждено уголовное дело о превышение должностных полномочий. Проводится комплекс необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Как уже сообщала "РГ", речь идет о муниципальной преференции, по которой имущество без проведения торгов за копеечную плату в размере 94,1 тысячи рублей в месяц передали некоему ООО "Лоция". В итоге только в прошлом году, по расчетам УФАС, казна недосчиталась не менее шести миллионов рублей. При этом какого-либо нормативно-правового обоснования предоставления этой преференции при рассмотрении антимонопольного дела мэрия так и не представила.

Теперь на этот вопрос ей придется отвечать следователям.

Добавим, что санкцией статьи о превышении должностных полномочий предусмотрено наказание в виде штрафа, лишения права занимать определенные должности на срок до пяти лет и вплоть до четырех лет лишения свободы.