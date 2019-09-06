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06.09.2019 16:39
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

С какими предложениями обратилась Югра к Совету по правам человека

Текст: Екатерина Призова
Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека по итогам трехдневного пребывания в округе отметили несколько направлений, которые активно развивает Югра, как заслуживающие поддержки и продвижения на федеральном уровне. В том числе, опыт региона по развитию арендного жилья, предложения по щадящей вырубке леса и более эффективной ликвидации разливов нефти, поддержку коренных малочисленных народов Севера.
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

Рабочее совещание, участниками которого стали члены СПЧ, губернатор Наталья Комарова и региональный уполномоченный по правам человека Наталья Стребкова, прошло в Москве, передает департамент общественных и внешних связей Югры.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
Губернатор Югры обсудила в СПЧ меры поддержки молодых семей

Три направления обсуждали особенно детально. Во-первых, поддержка людей в жилищном вопросе. Член СПЧ Евгений Бобров положительно отозвался о практике Югры по развитию наемного жилья: этот опыт, уверен он, должен стать основой для принятия федеральных решений. Много говорилось о помощи молодым семьям, которые по закону - так как супругам уже исполнилось 36 лет - таковыми уже формально не являются. "Все упирается в федеральное законодательство. Нужно создавать рабочую группу, искать решения", - согласился советник президента, председатель СПЧ Михаил Федотов.

Во-вторых, тема экологии (для северного региона с его хрупкой природой особенно актуальная). Члены СПЧ по итогам работы в Югре высказали предложение рассмотреть возможность замены сплошной вырубки (это делается для того, чтобы коренные народы могли вести свою традиционную хозяйственную деятельность) выборочной рубкой единичных деревьев.

Тщательно обсуждался вопрос нефтедобычи. Точнее, ликвидации возможных ее последствий, например - разливов нефти. Сегодня от момента, когда появилось отравляющее почву и воду пятно, до момента, когда его начнут нейтрализовать, проходят недели: нужно время на то, чтобы получить в Минтрансе разрешение на прохождения тяжелой техники к месту разлива по дорогам общего пользования. Еще длительнее процесс согласования рекультивации земель: от локализации загрязнения до согласования проекта и начала работ могут пройти месяцы. С учетом природно-климатических условий это влечет за собой возможность длительного поступления загрязняющих веществ на сопредельные территории, акватории, в почву и в подземные воды.

Фото: iStock
Уже 70 заявок поступило на грант губернатора Югры

"Если административный барьер будет действовать, то мы можем зачеркнуть готовность недропользователей работать и очищать земельные участки в тех объемах и размерах, которые требуются", - говорит губернатор Наталья Комарова.

Третьей темой совещания стали коренные народы Югры, их будущее. Губернатор обратилась к членам СПЧ с просьбой поддержать инициативу по определению федеральными правовыми актами порядка подготовки, развития и утверждения алфавитов, правил орфографии и пунктуации родных языков малочисленных народов.

Это необходимо для сохранения уникальности югорского населения (сейчас из-за отсутствия актов нет даже учебников на языке ханты, манси, ненцев). "Для этого нужен алфавит, нужна письменность. Чем больше мы сохраним на земле языков, тем больше сохраним народов, тем более разнообразным будет мир", - подчеркнула Наталья Комарова.

Председатель совета Михаил Федотов, подводя итоги совещания, отметил: "Югра потрясла нас уровнем развития, чистотой и аккуратностью". И поблагодарил команду губернатора за работу.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Югра. Энергия Севера
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