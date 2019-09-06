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1 сентября 2019 г. 17:20
Общество
Текст: Николай Александров (редактор газеты "Брестский курьер")
Родина - № 9(919)

1000 лет - от Берестья до Бреста

Прогулка по городу, который в сентябре отмечает величественный юбилей
Сорок лет назад я, литинститутский выпускник, приехал в Брест - и врос в него. История города открывалась постепенно. Сначала через Брестскую крепость и ее форты: в ту пору еще живы были многие ветераны Великой Отечественной - фронтовики и партизаны, с которыми я немало общался. Потом через старинные городские улицы. Год за годом, страница за страницей, открывалась история Бреста, Брест-Литовска, Бреста-над-Бугом, Бриска, Берестья. И наполнялась звучанием, запахами, разноязыкими голосами.
Радуга над памятником 1000-летию Бреста.
Радуга над памятником 1000-летию Бреста.

Память о "полесской Венеции"

Я и сегодня люблю бродить по улочкам Бреста, выбирая все новые и новые маршруты. Вглядываясь в старые дома, в чугунные узоры балконов и оград, лепнину окон и фронтонов, находя останки прежних булыжных мостовых. Да, увы, не сохранился древний город на слиянии Мухавца и Буга - "полесская Венеция" - упомянутый впервые ровно тысячу лет назад, в 1019 году, на страницах "Повести временных лет". О нем напоминает археологический музей "Берестье" с останками срубов и уникальными предметами обихода. Среди них меня особенно поразил когда-то самшитовый гребень XIII века с кириллической резной азбукой - признаком письменной культуры берестейцев.

Оттуда, из тринадцатого века смотрит на нас князь Владимир-Иван Василькович, владевший Берестьем и воздвигший на территории замка каменную башню-донжон и церковь Святого Петра. Согласно Ипатьевской летописи, он "глаголаше ясно от книг, зане бысть философ велик".

А. Вакулич. Портрет князя Владимира Васильковича.

Эту линию грамотейства и вероучительного просвещения продолжил в 1550 году берестейский староста Николай Радзивилл Черный. По его почину в Берестье была создана первая на белорусских землях типография. В ней без малого за два десятилетия вышло в мир Божий более 40 религиозных, правовых, исторических книг, нотных сборников, напечатана известная Радзивилловская (Брестская) Библия. Этому событию посвящен памятник возле Брестской областной библиотеки.

Самшитовый гребень с кириллицей. 13 век. Найден на раскопках в Берестье.

Город сложной судьбы

Фото: РИА Новости
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Брест брали мечом и огнем бессчетно - и соседствующие князья, и поляки, и крымские ханы, и тевтоны, и казаки Хмельницкого, и полки Хованского, и шведы. Не щадили деревянный город пожары. А он каждый раз заново отстраивался, вырастая уже каменными домами, церквями, костелами, монастырями.

Здесь не раз решались узловые вопросы европейских судеб.

Берестье средневековое.

1409 год. В Берестье встретились король польский Ягайло и великий князь литовский Витовт, разработав план решающего сражения при Грюнвальде; оно произошло в июле 1410 года с участием берестейской хоругви и возвестило конец владычеству Тевтонского ордена.

1596 год. В городе над Бугом заключена Брестская церковная уния, глубоко осложнившая конфессиональный мир востока Европы. В числе активных противников унии был брестский игумен Афанасий Филиппович, автор "Диариуша", казненный в сентябре 1648 года, позднее канонизированный как св. преподобномученик Афанасий Брестский. Ныне ему установлен памятник возле Свято-Симеоновского собора.

Фото: Сергей Емельянов
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Конец XVIII века. В результате раздела Польши город перешел во владения Российской империи. Уже тогда по замыслу Екатерины II стал разрабатываться проект создания оборонительного рубежа в Бресте. Этому помешала война с Наполеоном.

1812 год. Именно под Брестом были одержаны первые победы над французами армии адмирала Чичагова. А Отечественная война ускорила проект постройки цитадели на Буге, который был реализован через два десятилетия. Увы, это стало трагедией для архитектуры старого города, который был снесен - за исключением зданий, перестроенных под военные нужды. Исчезли церкви, монастыри, костелы, порушена была самая величественная в Европе синагога. Сегодня о средневековом Берестье напоминают лишь руины Бернардинского монастыря.

Городской сад в Брест-Литовске.

1915 год. Еще один сокрушительный удар по городу нанесла Первая мировая война. В конце августа 1915 года Брест-Литовская крепость ввиду невозможности ее удержать была оставлена русскими войсками. А город запылал и большей частью выгорел. Причины пожаров до сих пор выясняют историки. Во всяком случае, точно известно, что русское командование не отдавало приказов о его поджоге. О том брестском периоде детально и ярко рассказали в своих книгах писатели Паустовский, Стонов, Лебеденко, Веверн, Войтоловский, видевшие все своими глазами.

Вид жилых домов на Шоссейной улице. 1900 г.

1918 год. Подписание в нашем городе Брестского мира, после чего сюда пришла Польша и город стал называться Брест-над-Бугом.

Фото: Михаил Кулешов / РИА Новости
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Сентябрь 1939 года. Немецкая авиация бомбит Брест.

Июнь 1941 года. Немецкая авиация бомбит Брест...

А он стоит незыблемо уже 1000 лет! И простоит еще тысячу!

Брестский вокзал.

Возвращенные имена

Что изменилось в облике и характере Бреста за те 40 лет, что я здесь живу? Многое. Было 230 тысяч жителей, стало 350. Когда-то обремененный проклятым "квартирным вопросом", город оброс новыми микрорайонами, коттеджными и дачными поселками. Прежние "оборонные" предприятия ушли в небытие. Возникли новые на базе свободной экономической зоны "Брест". Город приобрел настоящий европейский лоск.

В Брестской крепости.

А еще гораздо заметнее стал интерес брестчан к истории родного города. Они активно противостоят сносу старых домов, проводят реконструкции событий и раскопки, пишут книги о прошлом Бреста. Надеюсь тоже внести скромный вклад в его летопись, работаю над историко-биографической энциклопедией "Фамильное древо Бреста": в ней уже более 8 тысяч имен уроженцев моего любимого города...

Памятный камень у Музея спасенных художественных ценностей.

 
В древнем городе пересеклись судьбы великого поэта и его прадеда

Репортаж из Брестской крепости приурочен к еще одной славной дате - 75-летию освобождения города от фашистов.

Три шага до июня 41-го...

Текст, фото: Николай Черкашин

Уникальная экспозиция, подготовленная командой молодых петербургских художников "Невский баталист", разместилась в одном из уцелевших барбаканов. Здесь нет этикеток и пояснительных текстов. Они не нужны. Ты входишь в каземат - и попадаешь в историческое событие, в трехмерную панораму, где сразу всё становится ясным.

Экспозицию открывает фигура русского генерала первой четверти XIX века (в царствование Александра I и Николая I русские генералы проводили рекогносцировки будущей крепости Брест-Литовск).

Далее - строительство крепости.

Эвакуация города, дама с ребенком покидают родной дом, и ты невольно становишься соучастником драмы - столь реалистичен антураж, столь достоверны костюмы, столь глубоки эмоции ...

Еще три шага - и ты в июне 1941-го, среди бойцов осажденной крепости.

Застыли - кажется, лишь на несколько секунд - командиры над штабным столом.

А дальше - ночной прорыв из цитадели, прыжок из казармы в воды Мухавца...

Автор трехмерных панорам и диорам - Дмитрий Поштаренко. Среди работ его команды (именно так называет он свою творческую группу) "Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев". "Десант на Шумшу. Последний остров войны", "Кенигсберг-45. Последний штурм", "Битва за Москву. Бородино 1941 г", "Москва, сорок первый. Контрнаступление"...

В новом музее Бреста уже побывали тысячи посетителей.

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