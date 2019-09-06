Роскомнадзор напомнил о запрете агитации в "день тишины"

В "день тишины" 7 сентября и в Единый день голосования 8 сентября запрещена любая предвыборная агитация, напомнили средствам массовой информации и кандидатам на предстоящих выборах в Роскомнадзоре в опубликованном в пятницу, 6 сентября, сообщении.

"С целью профилактики нарушений российского законодательства Роскомнадзор обращает внимание СМИ и кандидатов на запрет проведения 7 и 8 сентября предвыборной агитации", - говорится в сообщении.

В Роскомнадзоре пояснили, что предвыборная агитация начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования.

Предвыборной агитацией, по законодательству, признается деятельность, осуществляемая в период избирательной кампании и имеющая целью побудить или побуждающая избирателей к голосованию за или против кандидата. За нарушение требований предусмотрена административная ответственность.

При этом СМИ могут распространять информацию о кандидатах, если она не является предвыборной агитацией и не имеет признаков агитационных действий.

В Единый день голосования, 8 сентября, в России пройдут прямые выборы губернаторов 16 регионов. Также в трех субъектах Российской Федерации пройдут выборы депутатов региональных парламентов. В частности, 8 сентября пройдут выборы депутатов Мосгордумы.

Кроме того, пройдут довыборы четырех депутатов Госдумы, трех мэров и 13 законодательных собраний. В Санкт-Петербурге будут избирать депутатов муниципальных органов.