Скончался экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе

Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе скончался в возрасте 95 лет. Об этом сообщил нынешний лидер Эммерсон Мнангагва.

"С большой грустью я сообщаю о смерти отца-основателя Зимбабве и бывшего президента Роберта Мугабе", - написал Мнангагва в своем Twitter-аккаунте.

Он также подчеркнул, что экс-президент был "иконой" освободительного движения, пан-африканистом, который посвятил свою жизнь эмансипации и расширению возможностей своего народа.

В семье политика сообщили, что он скончался в сингапурской больнице в окружении близких. В последние годы своей жизни бывший президент боролся с тяжелой болезнью.

Мугабе руководил Зимбабве с 1987 по 2017 годы. В ноябре 2017 года он был отстранен от власти в результате военного переворота.