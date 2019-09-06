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06.09.2019 20:40
Рубрика: Спорт

Стал известен состав сборной России по футболу на матч с шотландцами

Текст: Артур Нанян
Тренерский штаб российской сборной определился со стартовым составом на встречу пятого тура отборочного цикла Евро-2020 в Глазго с Шотландией.
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Шотландия - Россия - онлайн-трансляция отборочного матча Евро-2020

По большому счету, никаких сюрпризов в расстановке нашей команды нет. По сравнению с предыдущим матчем против Кипра (1:0), произошло лишь одно изменение: Антон Миранчук остался в запасе, а с первых минут появится Юрий Жирков.

Полностью состав россиян выглядит следующим образом: Гилерме, Марио Фернандес, Георгий Джикия, Андрей Семенов, Федор Кудряшов, Роман Зобнин, Магомед Оздоев, Юрий Жирков, Алексей Ионов, Александр Головин, Артем Дзюба.

Напомним расклад сил в нашей группе: в ней уверенно лидируют бельгийцы, набравшие после четырех туров 12 очков. Далее идет Россия (девять очков), а третье место делят Казахстан и Шотландия, в активе которых по шесть баллов.

Спорт Футбол Чемпионат Европы Чемпионат Европы по футболу - 2020
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