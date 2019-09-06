Стал известен состав сборной России по футболу на матч с шотландцами

Тренерский штаб российской сборной определился со стартовым составом на встречу пятого тура отборочного цикла Евро-2020 в Глазго с Шотландией.

По большому счету, никаких сюрпризов в расстановке нашей команды нет. По сравнению с предыдущим матчем против Кипра (1:0), произошло лишь одно изменение: Антон Миранчук остался в запасе, а с первых минут появится Юрий Жирков.

Полностью состав россиян выглядит следующим образом: Гилерме, Марио Фернандес, Георгий Джикия, Андрей Семенов, Федор Кудряшов, Роман Зобнин, Магомед Оздоев, Юрий Жирков, Алексей Ионов, Александр Головин, Артем Дзюба.

Напомним расклад сил в нашей группе: в ней уверенно лидируют бельгийцы, набравшие после четырех туров 12 очков. Далее идет Россия (девять очков), а третье место делят Казахстан и Шотландия, в активе которых по шесть баллов.