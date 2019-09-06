Новости

Самая известная педофилка Великобритании выйдет на свободу 03:06
В Британии тысячи литров джина вылились на дорогу в результате ДТП 02:54
Синоптики предупредили Канаду о приближении урагана "Дориан" 02:22
Пропавшего во Франции студента могли случайно сжечь вместе с мусором 02:15
Минобороны сообщило о разведактивности у воздушных границ России 01:55
Бомбардировщики США прибыли в Великобританию для участия в учениях НАТО 01:18
Посольство РФ потребовало от США отозвать запрос на экстрадицию Коршунова 01:12
Брат Бориса Джонсона ушел в отставку из-за разногласий по Brexit 00:51
Ураган "Дориан" принес к берегам Флориды пакеты с кокаином 00:30
Диего Марадона возглавил "Химнасию" 00:24
МЭР ответило на заявление Мутко по работе с пострадавшими от паводка 05.09.2019
В ЦБ рассказали, кто чаще становится жертвой мошеннических лотерей 05.09.2019
В Тбилиси признали, что туристический имидж страны подмочен 05.09.2019
Милош Земан высказался за сохранение памятника Коневу в Праге 05.09.2019
Трамп отдаст на стену с Мексикой $800 млн из средств на сдерживание РФ 05.09.2019
Ученые обнаружили, что морские змеи используют свою голову как жабры 05.09.2019
Умер первый исполнитель песни "Снег кружится" Юрий Петерсон 05.09.2019
В Батуми нашли "сокровища" римского командира 05.09.2019
Мутко раскритиковал работу МЭР с пострадавшими в Тулуне предпринимателями 05.09.2019
Бывший аналитик ЦРУ рассказал о звонке Путина Бушу перед 11 сентября 05.09.2019
Боец ММА Шлеменко потерпел поражение от Ханикатта 05.09.2019
В школьной столовой под Липецком нашли рис с червями 05.09.2019
Участники "Уральских пельменей" объявили о прощальном туре 05.09.2019
СК сообщил подробности катастрофы с прогулочным катером в Крыму 05.09.2019
В Москву возвращаются автомобильные пробки 05.09.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС защитил права жителей многоквартирного дома при межевании двора
ВС защитил права жителей многоквартирного дома при межевании двора
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
Куда сходить на День города Москвы с семьей и друзьями
Куда сходить на День города Москвы с семьей и друзьями
06.09.2019 02:54
Рубрика: В мире

В Британии тысячи литров джина вылились на дорогу в результате ДТП

В Великобритании на одной из автомагистралей на севере страны столкнулись автоцистерна, перевозившая 32 тысячи литров джина, и грузовик. В результате ДТП на дорогу вылилось более восьми тысяч литров алкоголя.

Фото: iStock
В порту Великобритании изъята рекордная партия героина

Из-за инцидента пожарные приняли решение перекрыть движение. Чтобы предотвратить возгорание джина, они покрывали разлитый алкоголь пожарной пеной, пишет РИА Новости, ссылаясь на сайт пожарно-спасательной службы графства Чешир

ДТП спровоцировало много часовую пробку. Сейчас движение на автомагистрали полностью восстановлено.

В мире Европа Великобритания
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Восточный экономический форум - 2019
Восточный экономический форум - 2019
В Саратове рассказали о состоянии членов экипажа опрокинувшегося Ми-8
В Кремле не подтвердили планы телефонного разговора Путина с Зеленским
Негосударственные пенсии разрешат получать на пять лет раньше
Путин предлагал Трампу купить у России гиперзвуковое оружие