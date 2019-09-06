В Британии тысячи литров джина вылились на дорогу в результате ДТП

В Великобритании на одной из автомагистралей на севере страны столкнулись автоцистерна, перевозившая 32 тысячи литров джина, и грузовик. В результате ДТП на дорогу вылилось более восьми тысяч литров алкоголя.

Из-за инцидента пожарные приняли решение перекрыть движение. Чтобы предотвратить возгорание джина, они покрывали разлитый алкоголь пожарной пеной, пишет РИА Новости, ссылаясь на сайт пожарно-спасательной службы графства Чешир

ДТП спровоцировало много часовую пробку. Сейчас движение на автомагистрали полностью восстановлено.