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06.09.2019 17:21
Рубрика: Общество

В Японии обнаружен крупнейший в стране скелет динозавра

Текст: Денис Передельский
Фото: Hokkaido University Фото: Hokkaido University
Фото: Hokkaido University

Японские исследователи после нескольких лет раскопок подняли из земли окаменелые кости ранее неизвестного науке вида динозавров, который бродил по территории современной Японии примерно 72 миллиона лет назад.

Как сообщает Phys.org, первая находка была сделана еще в 2013 году. В придонных морских отложениях возрастом 72 миллиона лет недалеко от города Мукава были найдены окаменелые фрагменты хвоста динозавра.

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Последующие раскопки позволили обнаружить почти полный скелет. Кстати, он стал крупнейшим скелетом динозавра, когда-либо найденным в Японии. Оказалось, что это ранее неизвестный науке вид, который получил название Kamuysaurus japonicus.

Это установила группа исследователей во главе с профессором Есицугу Кобаяши из Университета Хоккайдо. Она провела сравнительный и филогенетический анализ 350 костей травоядных ящеров.

Выяснилось, что Kamuysaurus japonicus принадлежит к семейству эдмонтозавров (Edmontosaurus, что переводится как "ящер из Эдмонта") - это род динозавров из семейства гадрозавридов, то есть утконосых динозавров.

Исследовательская группа также обнаружила, что Kamuysaurus japonicus обладал тремя уникальными характеристиками, которых у других эдмонтозавров не находили. Так, его отличает строение свода черепа и челюсти, а также угол наклона нервных шипов шестого-двенадцатого дорсальных позвонков.

Гистологическое исследование показало, что на момент смерти динозавр был взрослым. Он успел прожить девять лет или чуть более того. Длина его тела составляла около восьми метров, а весил он 4-5,3 тонны - в зависимости от того, шел ли он на двух или четырех ногах соответственно.

Лобная кость имеет большой сустав, соединяющийся с носовой костью. Вероятно, у этого динозавра был гребень. Этой особенностью организма он напоминает ящера Brachylophosaurus subadults, окаменелые останки которого были обнаружены в Северной Америке.

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