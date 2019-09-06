В колледжах оснастят 700 мастерских почти на 4,4 миллиарда рублей

В 2020 году Министерство просвещения обновит материально-техническую базу колледжей и техникумов на сумму 4,39 млрд рублей из федерального бюджета. В рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" нацпроекта "Образование" планируется создать не менее 700 мастерских по направлениям: промышленные и инженерные технологии, информационные и коммуникационные технологии, обслуживание транспорта и логистика, строительство, искусство и дизайн, сфера услуг, сельское хозяйство, социальная сфера.

Средства пойдут в регионы, которые выиграют конкурс министерства на 2020 год, в форме субсидий.

На эти деньги будет куплено оборудование, вычислительная техника и лицензионное программное обеспечение.

"Качественное развитие профессий среднего звена, подготовки тех, кого называют мастерами своего дела, требует серьезных ресурсов, - прокомментировала министр Ольга Васильева. - Из года в год мы усиливаем развитие профобразования. Результаты наглядны: победы наших команд, блестящее проведение домашнего чемпионата мира по рабочим профессиям, качественный рост итогов демонстрационных экзаменов в колледжах".

Напомним, в 2019 году на оснащение 800 мастерских было заложено около 3 млрд рублей.