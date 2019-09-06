В России появятся парашюты, которые помогут бойцам выжить в воде

В России разрабатывают парашюты, которые помогут военнослужащим выжить при попадании в воду. Холдинг "Технодинамика", входящий в Ростех, уже ведет опытно-конструкторские работы.

О некоторых технологических решениях ТАСС сообщили в пресс-службе холдинга со ссылкой на генерального директора Игоря Насенкова. Их предложил НИИ парашютостроения. Суть в том, чтобы быстрее освободиться от подвесной системы и купола парашюта при посадке на воду. Помогут в этом быстросъемные замки-отцепки на свободных концах парашютной системы, а также быстроразмыкаемые карабины. Последние будут иметь дополнительные запирающие устройства. Это делают для того, чтобы исключить непроизвольное раскрытие при случайном поражении или касании других элементы парашюта.

Предложено еще одно новшество - включить в конструкцию подвесной системы парашюта надуваемый элемент плавучести, который будет действовать автоматически. Он сработает при попадании в воду, и так быстрее удастся найти военнослужащего и спасти его.