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06.09.2019,  
11:24
Текст:  Светлана Цыганкова

В России появятся парашюты, которые помогут бойцам выжить в воде

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

В России разрабатывают парашюты, которые помогут военнослужащим выжить при попадании в воду. Холдинг "Технодинамика", входящий в Ростех, уже ведет опытно-конструкторские работы.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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О некоторых технологических решениях ТАСС сообщили в пресс-службе холдинга со ссылкой на генерального директора Игоря Насенкова. Их предложил НИИ парашютостроения. Суть в том, чтобы быстрее освободиться от подвесной системы и купола парашюта при посадке на воду. Помогут в этом быстросъемные замки-отцепки на свободных концах парашютной системы, а также быстроразмыкаемые карабины. Последние будут иметь дополнительные запирающие устройства. Это делают для того, чтобы исключить непроизвольное раскрытие при случайном поражении или касании других элементы парашюта.

Предложено еще одно новшество - включить в конструкцию подвесной системы парашюта надуваемый элемент плавучести, который будет действовать автоматически. Он сработает при попадании в воду, и так быстрее удастся найти военнослужащего и спасти его.

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