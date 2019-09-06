Президент России Владимир Путин примет участие в едином дне голосования 8 сентября.

"Голосовать планирует", - сообщил ТАСС пресс-секретарь Дмитрий Песков. Отмечается, что в предыдущие годы глава государства традиционно голосовал на избирательном участке в Российской академии наук в Москве.

Напомним, в это воскресенье выборы разного уровня пройдут во всех регионах России. Россиянам предстоит избрать 16 губернаторов, четырех депутатов Госдумы, депутатов 13 региональных заксобраний, а также пять тысяч глав и депутатов органов местного самоуправления.