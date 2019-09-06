Журналистка Китая ответила на вопросы американских коллег

Интервью с Лю Синь продолжительностью 12 минут провели три ведущих телепрограммы "Студия Уолл-стрит". Говоря об отношении Китая к торговой войне, Лю Синь сказала, что Китай уже дал четкий сигнал по поводу последнего повышения тарифов. Если американское правительство подготовит условия для возобновления переговоров, то Китай готов к достижению с США взаимовыгодного и приемлемого сторонами соглашения.

Лю Синь однозначно отметила, что Китай не слишком беспокоит торговая война, потому что в стране уверенными темпами растет внутреннее потребление. Торговая война не создала заметных колебаний на рынке занятости. Июльские данные показывают, что занятость в секторе малого и среднего бизнеса растет, малые предприятия -устойчивый и гибкий сегмент рынка. Говоря о проблеме интеллектуальной собственности, Лю Синь сказала, что обследование американской Торгово-промышленной палаты в Китае показало, что только около пяти процентов компаний считают, что они обязаны передавать технологии, но их никто не принуждает к этому. Лю Синь также добавила, что Китай усиливает защиту прав на интеллектуальную собственность, уделяя особое внимание инвестициям в инновационные сферы. Китай также разработал и реализует закон об иностранных инвестициях.

Коснувшись проблемы Сянгана, Лю Синь заявила: хотя протесты все еще продолжаются, но в ситуации проявляются признаки смягчения, сокращаются и масштабы протестов.