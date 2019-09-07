Актриса Зоуи Дешанель подала на развод с продюсером Печеником

39-летняя американская актриса и певица Зоуи Дешанель и ее второй муж, 47-летний кинопродюсер Джейкоб Печеник официально объявили, что расстались.

Zooey Deschanel and Jacob Pechenik separate after four years of marriage https://t.co/DyqFzGIFWV pic.twitter.com/jdGoWVcSjy — Hollywood Reporter (@THR) 6 сентября 2019 г.

Согласно заявлению пары, которое приводит портал JustJared, "в результате длительных обсуждений и долгого периода созерцания" они пришли к решению, что им лучше перестать быть супругами. При этом оставаясь хорошими друзьями, партнерами по бизнесу и любящими родителями.

Далее кинодеятели просят уважать их право на частую жизнь.

Зоуи и Печеник обручились в январе 2015 года, в июне поженились. У бывших супругов есть четырехлетняя дочь Элси и сын Чарли, которому два года.

Зоуи Клэр Дешанель родилась 17 января 1980 года в Лос-Анджелесе. Дебютировала в кино в 1999 году - в "Докторе Мамфорде". Далее: "Почти знаменит" (2000), "Эльф" (2003), "Автостопом по галактике" (2005), "Любовь и прочие неприятности" (2006), "Мост в Терабитию" (2007), "Явление" (2008), "500 дней лета" (2009), сериалы "Новенькая", "Бруклин 9-9", "Косяки". Вместе со старшей сестрой Эмили Дешанель появлялась в процедурале "Кости". Выпустила четыре сольных альбома.