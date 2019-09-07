На месте обрушения в бывшем детском лагере найдены тела всех погибших

В Сергиевом Посаде, на месте обрушения части здания бывшего детского лагеря, обнаружены тела еще двух погибших, сообщили в Главном управлении МЧС по Московской области.

"В ходе разбора завалов обнаружены двое погибших. До этого спасатели нашли тело одного человека", - передает ТАСС сообщение представителя ведомства.

Ранее, напомним, было найдено тело еще одного погибшего.

Напомним, что ЧП произошло в четверг: при демонтаже конструкций пятиэтажного здания произошло обрушение. Под завалами оказались трое рабочих. По факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").