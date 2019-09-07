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07.09.2019 00:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На месте обрушения в бывшем детском лагере найдены тела всех погибших

В Сергиевом Посаде, на месте обрушения части здания бывшего детского лагеря, обнаружены тела еще двух погибших, сообщили в Главном управлении МЧС по Московской области.

СК начал проверку по факту обрушения здания в лагере Подмосковья

"В ходе разбора завалов обнаружены двое погибших. До этого спасатели нашли тело одного человека", - передает ТАСС сообщение представителя ведомства.

Ранее, напомним, было найдено тело еще одного погибшего.

Напомним, что ЧП произошло в четверг: при демонтаже конструкций пятиэтажного здания произошло обрушение. Под завалами оказались трое рабочих. По факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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