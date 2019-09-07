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07.09.2019 08:30
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Нижне-Бурейскую ГЭС ввели в промышленную эксплуатацию

Текст: Инесса Доценко

ПАО "РусГидро" ввело в промышленную эксплуатацию Нижне-Бурейскую ГЭС. Об этом сообщает Интерфакс.

В торжественной церемонии приняли участие председатель правления - генеральный директор "РусГидро" Николай Шульгинов и губернатор Амурской области Василий Орлов.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ ТАСС
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Как ранее рассказали "РГ" в "РусГидро", ГЭС стала самой мощной в России из числа гидроэлектростанций, чье возведение было начато в постсоветский период. Это вторая ступень Бурейского гидроэнергетического комплекса, крупнейшего объекта электроэнергетики на Дальнем Востоке. Станция является контррегулятором расположенной выше по течению Бурейской ГЭС.

Теперь Нижне-Бурейская ГЭС выйдет на свою проектную мощность - 320 МВт. Электроэнергия будет направлена в энергосистему Дальнего Востока для энергоснабжения как существующих потребителей, таких как космодром "Восточный", так и перспективных объектов транспортной инфраструктуры (например, газопровода "Сила Сибири"), газохимического комплекса и горнодобывающих производств.

Помимо выработки электроэнергии, Нижне-Бурейская ГЭС поможет защитить населенные пункты от подтоплений - при строительстве станции противопаводковая емкость водохранилища была увеличена.

- Мы провели работу с производителем гидросилового оборудования для обеспечения надежной работы турбин на более низких напорах, что позволило увеличить противопаводковую емкость водохранилища до 303 миллионов кубометров, - приводит Интерфакс слова Николая Шульгинова.

Старт строительству Нижне-Бурейской ГЭС был дан в августе 2010 года в присутствии председателя правительства России Владимира Путина.

Экономика Отрасли Энергетика Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область
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