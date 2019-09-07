Скончался бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов

Бывший губернатор Амурской области Анатолий Белоногов скончался сегодня на 81-м году жизни.

Смерть наступила в результате продолжительной болезни. Об этом РИА Новости сообщил первый секретарь Амурского обкома КПРФ Роман Кобызов.

Белоногов был коренным жителем региона, родился в селе Усть-Умлекан Зейского района.

Приамурьем руководил с 1997 по 2001 год, затем был депутатом в Амурском областном Совете народных депутатов, а с июня 2012 года стал зампредседателя комитета Заксобрания региона по бюджету, налогам, экономике и собственности.