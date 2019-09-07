В Бурятию с Камчатки переброшены 200 военнослужащих

Расчеты комплексов противовоздушной обороны "С-400" и "Панцирь", дислоцированных на Камчатке, проведут боевые стрельбы на полигоне "Телемба" в Бурятии.

Как рассказал "РГ" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский, более 200 военнослужащих самолетами военно-транспортной авиации переброшены в Бурятию. Там они уже приступили к обустройству полевого палаточного лагеря. В ближайшее время зенитчики примут технику зенитного ракетного дивизиона полигона и проведут предварительные тренировки на местности.

- В полевых условиях они отработают марш, организацию охранения и маскировки позиций, борьбу с беспилотными летательными аппаратами и отражение массированного воздушного удара условного противника", - сообщил Воскресенский. - На этапе боевой стрельбы системы "С-400" и зенитно-ракетно-пушечные комплексы "Панцирь", выполнят пуски ракет для поражения воздушных целей на различных дальностях и высотах.