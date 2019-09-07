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07.09.2019 07:18
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Бурятию с Камчатки переброшены 200 военнослужащих

Текст: Инесса Доценко

Расчеты комплексов противовоздушной обороны "С-400" и "Панцирь", дислоцированных на Камчатке, проведут боевые стрельбы на полигоне "Телемба" в Бурятии.

На Каспии пройдут заключительные в этом году учения

Как рассказал "РГ" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский, более 200 военнослужащих самолетами военно-транспортной авиации переброшены в Бурятию. Там они уже приступили к обустройству полевого палаточного лагеря. В ближайшее время зенитчики примут технику зенитного ракетного дивизиона полигона и проведут предварительные тренировки на местности.

- В полевых условиях они отработают марш, организацию охранения и маскировки позиций, борьбу с беспилотными летательными аппаратами и отражение массированного воздушного удара условного противника", - сообщил Воскресенский. - На этапе боевой стрельбы системы "С-400" и зенитно-ракетно-пушечные комплексы "Панцирь", выполнят пуски ракет для поражения воздушных целей на различных дальностях и высотах.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия ДФО Камчатский край
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