В Екатеринбурге появятся аудиоспектакли-прогулки. В необычных гидах создатели соединили историю, драматургию, журналистику и уличное искусство.

Авторы идеи уверяют: ничего похожего в России еще не было. Проект объединил усилия историков, драматурга, журналистов, художников и актеров, говорит директор музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский.

Научные сотрудники музея изучили историю районов, журналисты записали интервью с местными жителями, драматург Ульяна Гицарева на основе собранной информации написала два сценария: про Верх-Исетский микрорайон и про Вокзальный. И там, и там лирический герой гуляет по улицам и дворам, встречает разных людей и слушает их истории. Среди персонажей есть и простые жители, и промышленник Савва Яковлев, и даже императрица Елизавета. Каждый спектакль рассчитан на 40 минут.

Озвучкой занимались актеры театра "Фабрика", с "декорациями" помогли уличные художники из стрит-арт-группировки "Любовь", а также Рома Ink и Катя Lyowa.

- Представьте: вы идете мимо дома Эрнста Неизвестного, слушаете, как герои аудиоспектакля говорят о нем, вспоминают его скульптуру "Цветок лотоса", и вдруг видите изображение этой скульптуры, - рассказывает представитель музея Ирина Костерина. - Граффити в виде цветка лотоса создал Рома Ink специально для нашего проекта. Очень вдохновился этой идеей, даже чертежи оригинальной скульптуры где-то достал.

Аудиоспектакли-прогулки - это часть большого проекта "Екатеринбург - город семи районов", получившего президентский грант. В ближайшее время авторы загрузят необычные гиды в интернет, воспользоваться ими можно будет бесплатно.