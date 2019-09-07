В Екатеринбурге появятся аудиоспектакли-прогулки

Новости

Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье. Онлайн-трансляция боя года в ММА 11:52
Названы симптомы рака головы и шеи 11:46
Дзюба прокомментировал выход Медведева в финал US Open 11:34
В Петербурге объявили конкурс на проект памятника Чайковскому 11:17
Скончался бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов 11:16
Собянин признался в любви к Москве 11:12
Со дна Балтийского моря исчезла подводная обсерватория 11:02
В Иране сообщили о возможности обогащать уран до 20 процентов 10:53
Началась подготовка к обмену взаимно удерживаемыми лицами 10:31
Участник смертельной аварии с гонщиком Юбером введен в кому 10:26
В Иране арестованы 12 граждан Филиппин за контрабанду бензина 10:19
Премии правительства для молодых ученых увеличены вдвое 10:02
Самюэль Это’О объявил о завершении карьеры 09:52
США отказались от предложения России о покупке гиперзвуковых ракет 09:45
В КХЛ произошла первая тренерская отставка 09:30
Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена 09:15
Названа вкусная еда, которую особенно полезно есть перед сном 08:40
Нижне-Бурейскую ГЭС ввели в промышленную эксплуатацию 08:30
В Германии оценили последствия от ответных санкций России 08:17
Пострадавших от урагана "Дориан" разместят на круизных лайнерах 07:56
В финале US Open встретятся Медведев и Надаль 07:22
В Бурятию проведут стрельбы из "Панцирей" и С-400 07:18
У матери императора Японии обнаружили рак груди 06:57
Четыре человека пострадали при взрыве на Филиппинах 06:32
Врачи выяснили, как на самом деле влияет соль на здоровье 06:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд встал на сторону должников по кредиту
Верховный суд встал на сторону должников по кредиту
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
"РГ" и журнал "Родина" приглашают на ММКЯ
"РГ" и журнал "Родина" приглашают на ММКЯ
07.09.2019 10:59
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Екатеринбурге появятся аудиоспектакли-прогулки

Текст: Ольга Штейн (Екатеринбург)
В Екатеринбурге появятся аудиоспектакли-прогулки. В необычных гидах создатели соединили историю, драматургию, журналистику и уличное искусство.

Авторы идеи уверяют: ничего похожего в России еще не было. Проект объединил усилия историков, драматурга, журналистов, художников и актеров, говорит директор музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
Как в Екатеринбурге скрестили "сталинку" и "хрущевку"

Научные сотрудники музея изучили историю районов, журналисты записали интервью с местными жителями, драматург Ульяна Гицарева на основе собранной информации написала два сценария: про Верх-Исетский микрорайон и про Вокзальный. И там, и там лирический герой гуляет по улицам и дворам, встречает разных людей и слушает их истории. Среди персонажей есть и простые жители, и промышленник Савва Яковлев, и даже императрица Елизавета. Каждый спектакль рассчитан на 40 минут.

Озвучкой занимались актеры театра "Фабрика", с "декорациями" помогли уличные художники из стрит-арт-группировки "Любовь", а также Рома Ink и Катя Lyowa.

- Представьте: вы идете мимо дома Эрнста Неизвестного, слушаете, как герои аудиоспектакля говорят о нем, вспоминают его скульптуру "Цветок лотоса", и вдруг видите изображение этой скульптуры, - рассказывает представитель музея Ирина Костерина. - Граффити в виде цветка лотоса создал Рома Ink специально для нашего проекта. Очень вдохновился этой идеей, даже чертежи оригинальной скульптуры где-то достал.

Аудиоспектакли-прогулки - это часть большого проекта "Екатеринбург - город семи районов", получившего президентский грант. В ближайшее время авторы загрузят необычные гиды в интернет, воспользоваться ими можно будет бесплатно.

Общество История Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

День города Москвы
Премии правительства для молодых ученых увеличены вдвое
Водители каршеринговых автомобилей совершили 100 аварий за два месяца
Минфин разработал законопроект о гарантированном пенсионном продукте
В Германии оценили последствия от ответных санкций России