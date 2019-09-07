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07.09.2019 19:55
Рубрика: В мире

СМИ: Глава Пентагона принялся учить Россию американским правилам

Текст: Александр Саможнев

В ходе визита в Париж глава Пентагона Марк Эспер действовал в лучших силовых традициях Вашингтона. Он выдвинул России требование "изменить свое поведение". При этом условии Москва сможет совместно работать с США по различным проблемам, концентрироваться не на разногласиях, а на схожих позициях, сообщает РИА Новости.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
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"Россия должна вести себя в соответствии с правилами и нормами, которые мы установили. Это лучший способ двигаться вперед", - настаивал Эспер. Американскому военачальнику не понравилась позиция президента Франции Эммануэля Макрона, согласно которой отталкивать Россию от Европы является большой стратегической ошибкой.

На пресс-конференции в Париже Эспер предложил, "чтобы Россия вела себя как нормальная страна, разделяющая западные ценности США и союзников по НАТО". При этом он ничего не сказал о сломе договора РСМД для "защиты" этих ценностей, расширяя зону нестабильности в мире.

По данным французских СМИ, глава Пентагона намерен заручиться в ходе визита во Францию поддержкой Парижа в участии в международной миссии для обеспечения безопасности в Ормузском проливе.

В мире США Россия и США
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