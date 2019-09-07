У Boeing возникли проблемы при испытаниях нового лайнера

Корпорация Boeing столкнулась с новой проблемой. Испытания лайнера Boeing-777X пришлось прервать из-за технических неполадок.

Представитель компании отказался сообщить подробности. "Инцидент изучается, команда работает над тем, чтобы определить причины проблемы", - вот и все, что удалось узнать корреспонденту ТАСС.

Напомним, в июле руководство Boeing приняло решение перенести первый полет лайнера 777X на начало 2020 года в связи с проблемами, возникшими при разработке двигателя. Изначально планировалось, что самолет поднимется в воздух осенью этого года.