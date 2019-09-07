Участник смертельной аварии с гонщиком Юбером введен в кому

Американский пилот "Формулы-2" Хуан Мануэль Корреа, ставший участником смертельной аварии с Антуаном Юбером, не может самостоятельно дышать, он введен в искусственную кому.

Сразу поле аварии появились сообщения о том, что Корреа получил переломы обеих ног и травму позвоночника, однако медики не видели в его состоянии ничего серьезного. Спортсмену прооперировали ногу, после чего о нем не поступало никаких известий кроме того, что его состояние стабильное и не вызывает опасений. Это произошло в больницу в Льеже, но затем он был доставлен в Лондон.

Однако родители гонщика опубликовали пугающую новость - Хуан Мануэль в настоящее время не может самостоятельно дышать, из-за чего принято решение поместить его в искусственную кому, сообщает ВВС. В настоящее время спортсмен находится в критическом, но стабильном состоянии.

Уже в Лондоне у спортсмена был диагностирован острый респираторный дистресс-синдром. Он стал следствием полученной травмы спины и приводит к дыхательной недостаточности. Сейчас Корреа находится в специальном отделении, где медики пытаются восстановить дыхательную функцию.

"Уверены, что сын удивит всех нас, как он всегда это делает. У него огромная воля, которая поможет ему полностью выздороветь. Мы видим, сколько хороших слов пишут ему в соцсетях. Уверны, что он всем ответит, когда поправится", - заявили родители пилота "Формулы-2".

Также они выразили свои соболезнования семье погибшего Антуана Юбера. "Наши сердца разбиты, и мы можем только представить себе боль, которую эта потеря принесла им", - сказали родители гонщика.