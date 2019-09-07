Напечатать пару строк на печатной машинке, сыграть на балалайке и в приставку "Денди", усесться на старый советский мотоцикл и узнать, почему "ты - козел" в Твери - это похвала. Все это можно сделать в эти выходные на выставке "Частные музеи России" в Сокольниках.

Частных музеев в стране - сотни. Но чтобы собрать все в одном месте... Алексей Шабуров решил попробовать - и получилось.

- Таких прецедентов в мире еще не было, - говорит он. - Все началось с создания каталога частных музеев, которые мы посещали с друзьями во время мотопутешествий. Потом стал задумываться, как всех собрать вместе. Так как я всегда занимался выставками, возникла такая идея.

Сработало! Под одной крышей сейчас более 100 частных музеев. Шабуров называет всех энтузиастов уникальными людьми.

Кто: Николай Тубаев

Что: Частная коллекция "Мото-Ковров"

Где: Ковров (Владимирская область)

Например, Николай Тубаев, как и Шабуров, тоже мотоциклист. Байкером просит себя не называть - говорит, это принципиальный момент. В 11 лет Николай собрал свой первый мотоцикл из железок, найденных на свалке, потом работал на знаменитом заводе имени Дегтярева, а в 1998-м приобрел свой первый ретро-мотоцикл - К-125 1946 года выпуска.

- На его реставрацию ушло 11 лет. Зато все детали - оригинальные, - гордится Николай.

В 2006-м он выкупил у завода некоторые музейные экспонаты и теперь в коллекции Тубаева 70 мотоциклов. 40 из них отреставрированы и на ходу. В Москву, правда, они ехали на микроавтобусе. Не все - четыре экземпляра. Хотя в свое время ковровчане на мотоциклах дегтяревского завода ездили и на юг к морю, и в Москву.

- Да, во времена, когда был дефицит колбасы, - подтверждает Николай. - С утра в Москву, а вечером уже дома.

Присесть на такой мотоцикл можно. Почувствовать аромат колбасы - только если принести с собой.

Сейчас в Коврове, по словам Николая, мотоциклы производят. Детали, в основном, китайские...

Кто: Максим Суравегин

Что: Музей печатных машинок

Где: Красногорск (Московская область)

Несколько лет назад жена подарила Максиму "Мерседес". Так называется печатная машинка.

- Когда-то автомобильная компания была довольно скромной и продавала лицензии на свой бренд. Одна из компаний по производству канцтоваров эту лицензию приобрела и выпускала под этим брендом печатные машинки, - объясняет Суравегин.

За пять лет он поднаторел во всех вопросах, связанных с ними. Оптом закупает специальную ленту, с помощью которой и происходит печатание.

- На самом деле, многие люди любят печатать именно на машинке, а не при помощи компьютерной клавиатуры. Один из самых известных приверженцев печатной машинки и коллекционер - актер Том Хэнкс, - рассказывает Максим.

Он знает, что последнюю печатную машинку изготовили в Индии в 2006 году. Но вполне возможно, производство где-нибудь скоро возобновится:

- В Европе например, сейчас популярно напечатать какой-то текст на открытке. Вы сами попробуйте!

Усевшись за стол, перед клавишами привычно искал справа мышь...

Кто: Юрий Кваша

Что: Музей утюга

Где: Великий Новгород

У Юрия вошло в привычку привезти из зарубежного путешествия... утюг. Из Таиланда, например, который больше похож на сковороду. Или крохотный из Италии - его разве что как брелок можно использовать.

Всю Новгородчину Кваша отутюжил несколько раз в поисках утюгов. Многие из них до сих пор находят на дне озера Ильмень.

- Утюги весом 10-15 килограммов часто использовали в качестве якоря для лодок. И их до сих пор вытягивают со дна, - рассказывает Юрий.

Он обещает показать уникальные экспонаты, которых, возможно, нет в других музеях утюга. Например, японский угольный (но с парогенератором!) конца XIX века. Или утюг... для лица:

- В начале XX века они были популярны в косметических салонах. На лицо наносили крем и утюжком разглаживали морщины. Были такие и в СССР.

Если у вас запланирован поход к косметологу, приезжайте в Сокольники и совместите приятное с полезным.

Кто: Сергей Ключников

Что: Музей балалайки

Где: Ульяновск

За музыкальное сопровождение выставки отвечает Музей балалайки. В Ульяновске, говорит создатель музея Сергей Ключников, их до сих пор изготавливают:

- Был промысел - и молодые ребята его реанимировали. Сам я лет с девяти с балалайкой - это часть моей жизни.

У многих Ульяновск - родина Ленина - ассоциируется с огромным музеем вождя. Но в центре города есть место и для музыки.

- Помещение у нас - 80 квадратных метров, а хочется расшириться, - объясняет Сергей. - Многие просят организовать мастерскую по производству балалаек. Отцы приходят с детьми, спрашивают, можно ли поработать с деревом. То есть это осталось в нашем культурном коде.

Кто: Виктор Куприянов

Что: Кибер-музей

Где: Муром (Владимирская область)

Рядом с балалайками - компьютерный код разных времен. Но почему вся эта техника - и в Муроме?

- У нас ведь родился изобретатель телевидения Владимир Зворыкин, - объясняет создатель музея Виктор Куприянов.

С 1995 года он собрал 2500 экспонатов и в 2007-м открыл музей. Он часто переезжает, потому что экспозиция растет. А начиналось все с калькулятора, который достался Виктору от мамы.

Здесь же советские игры "Электроника", приставка "Денди", персональный компьютер из 1990-х. Все можно трогать руками. Так что отложите в сторону смартфоны, когда окажетесь здесь.

И не забудьте посмотреть на огромный диск болгарского производства и сравнить его с флешкой, что завалялась в кармане.

Кто: Олеся Жильцова

Что: Музей советского детства

Где: Сергиев Посад (Московская область)

Куда уходит детство? В какие города? Совершенно точно - в Сергиев Посад. Что неудивительно - тут всегда жили кустари-игрушечники. И после революции именно в Сергиевом Посаде - Загорске организовали НИИ игрушки, теперь несуществующий.

А в 2018-м Олеся Жильцова с мужем организовали тут музей игрушки. Нет, даже больше - советского детства. В комнатах они воссоздали обстановку 1950-60-х годов.

- У нас подросли дети, - говорит Олеся. - Стали спрашивать, почему на всех игрушках написано "Made in China". Тогда мы достали свои игрушки. У мужа были машинки, у меня - куклы и настольные игры. Тут заслуга и наших родителей, сохранивших игрушки для своих внуков. И мы в правильное время создали музей - ему всего год - потому что советских игрушек все меньше.

Экспонаты из 1990-х тут тоже есть. Чтобы почувствовать разницу эпох.

Кто: Александр Чудок

Что: Музей "Море чая"

Где: Санкт-Петербург

Наобнимавшись с неваляшками, можно зайти на чай. Александр Чудок четверть века занимается торговлей чаем - и решил организовать не только чайную, но и музей на набережной Фонтанки в Петербурге.

- Чай сыграл огромную роль в истории России, способствовал развитию металлобработки - имею в виду производство самоваров и чайных принадлежностей, вообще стал отражением русской души, - уверен Чудок.

Еще он не согласен, что культуры русского чаепития больше не существует.

После революции, казалось, культура чаепития навсегда ушла. Оказалось, нет. Чудок говорит, что "Море чая" - это не просто музей - это атмосфера. Чай из чайника начала ХХ века, с газетой, которую выпускали чаеторговцы для свих покупателей - все это можно попробовать здесь.

Захватите с собой варенье этого сезона.

Кто: Владимир Лавренов

Что: Музей Козла

Где: Тверь

Мимо пройти не получится. Рогатые обязательно зацепят. Но почему вообще Музей Козла - в Твери? В России ведь козлы повсюду...

- У многих регионов, кроме официальных символов, есть и неофициальные, - напоминает директор музея Владимир Лавренов. - Жителей Рязани прозвали косопузыми, псковичей - скобарями, пермяки - соленые уши, пензяки - толстопятые. Ну, а тверские - козлы. Да, это самое древнее прозвище из известных. Упоминается еще в XIV веке.

Лавренов уверяет, что козел - это не тот, о ком все сразу думают, а тот, о ком можно сказать "хитер" и "упрям":

- В старой России "козел" - символ мужского характера. Козел, по нынешним меркам, если хотите, - мачо. Символ мужской красоты и свободы. Так что тверские - это козлы. И это - похвала.

Приходите же - и похвалите организаторов!