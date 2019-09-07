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Валерия рассказала, как потеряла ребенка от Иосифа Пригожина

Новости
    07.09.2019, 20:48
Текст:   Олег Усков
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Выступающая под моноименем Валерия советская, российская певица и женщина тернистой судьбы поделилась личным, интимным и шокирующим воспоминанием.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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На шоу канала "Россия 1" "Судьба человека" 51-летняя артистка призналась, что на заре отношений с Иосифом Пригожиным была беременна от продюсера мальчиком, но потеряла ребенка, пережив выкидыш.

Произошла же драма по той причине, что на тот момент женщина просто не знала, что находится в положении.

По словам певицы, она тяжело болела гриппом и приняла большую дозу антибиотиков. Лишь через две недели, горько говорит Народная артистка России, она узнала, что ждет ребенка, и находится уже на втором месяце.

Врачи пытались успокоить певицу словами, что нужно подождать и не терять надежды. Будущие родители так и сделали, и даже подобрали имя для сына - Егор… Но страшное все-таки произошло - отторжение плода.

Валерия добавила, что пережить трагедию, "залечить раны", им с продюсером помогла тогда - "как всегда" - работа: уже на следующий день артистка вылетела на гастроли.

Иосиф Пригожин - третий муж певицы, пара официально оформила отношения в 2004 году. До него Валерия была замужем за саратовским музыкантом Леонидом Ярошевским, первым разглядевшим потенциал тогда еще Аллы Перфиловой и взявший ее в свой ансамбль. Следом - за продюсером Александром Шульгиным. От которого родила троих детей и с которым развелась в 2002-м.

В 2010 году на экраны вышел шестнадцатисерийный фильм "Была любовь", основанный на книге певицы "И жизнь, и слезы, и любовь".

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