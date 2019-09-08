Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open

В финале Открытого чемпионата США по теннису Бьянка Андрееску из Канады сенсационно обыграла шестикратную победительницу этого турнира Серену Уильямс из США.

Андрееску, которой исполнилось 19 лет в июне этого года, ранее никогда не побеждала на турнирах серии Большого шлема. В решающем матче она за час и 39 минут в двух сетах переиграла главного фаворита турнира Серену Уильямс - 6:3,7:5. По ходу третьего сета американка уступала 1:5, после чего сравняла счет, но в итоге все же уступила.

37-летняя американка так и не смогла выиграть US Open в седьмой раз, уступив в финале второй год подряд.

Андрееску помимо самого трофея за победу получит также 3,85 миллиона долларов.