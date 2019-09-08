Дед Мороз призвал голосовать на выборах

Дед Мороз обратился к россиянам с просьбой прийти на избирательные участки. Призыв прозвучал в Информационном центре ЦИК в ходе видеоконференции с избирательной комиссией Вологодской области.

"Я уже прошел по нескольким избирательным участкам, все проверил: урны стоят, бюллетени разложены по стопкам, КЭГи (комплексы для электронного голосования - прим. "РГ") подключены. Остался один шаг, - сказал зимний волшебник. - Сегодня очень важный день для всей страны: вы выбираете свое будущее и будущее ваших детей".

Дед Мороз признался, что всегда очень переживает за мальчишек и девчонок. "И поэтому я обращаюсь к вам, мамы и папы, бабушки и дедушки, дяди и тети: не оставайтесь в стороне, приходите на избирательные участки и сделайте свой выбор", - сказал он.

Напомним, в воскресенье по всей России проходит Единый день голосования. В 85 субъектах Федерации работают почти 50 тысяч избирательных комиссий. Жители четырех одномандатных округов выбирают депутатов Госдумы. В 16 регионах проходят прямые выборы губернаторов, в 13-ти - депутатов законодательных собраний, в 22-х - городских парламентов административных центров, в трех - мэров столиц регионов. Кроме того, идет голосование на более чем пяти тысячах местных выборов и порядка 50-ти локальных референдумах.