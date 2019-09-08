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08.09.2019,  
13:16
Текст:  Антон Валагин

Ядерные бомбы США оказались с дефектом

Фото: U.S. Military/Wikimedia.org Фото: U.S. Military/Wikimedia.org
Фото: U.S. Military/Wikimedia.org

Соединенные Штаты приостановят сборку термоядерных бомб В61-12 и боеголовок W88 из-за недолговечности их компонентов.

Выпуск В61-12- новейшей модификации ядерной авиабомбы для самолетов B-1, B-2, и B-52, F-16 и F-22, - отложен на полтора года. Производство W88 - боеголовка устанавливаелся на баллистические ракеты Trident II для подлодок ВМС США, - задержано на более короткий срок, сообщил Defence News со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Национальной администрации ядерной безопасности (NNSA). Эта организация ведает ядерным арсеналом США.

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РФ / ТАСС
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Производство B61-12 переменной мощности и 455-килотонной W88 входит в программу модернизации ядерного арсенала США.

- Выпуск боеприпасов должен был начаться в 2020 году, но к этому сроку не будет изготовлено ни одного образца. Ядерное оружие стоит на боевом дежурстве по 20-30 лет, но стресс-тесты выявили недолговечность компонентов бомбы и боеголовки, - рассказал заместитель главы NNSA Чарльз Вердон. Вместе с тем он предположил, что названные сроки задержки могут оказаться меньше, поскольку его ведомство получило много предложений о замене сомнительных деталей.

По мнению Кингстона Рефа из Ассоциации по контролю над вооружениями, задержка с авиабомбой увеличит стоимость программы перевооружения на 7,6 миллиона долларов и помешает NNSA реализовать несколько других проектов по обновлению ядерного арсенала.

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