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08.09.2019 17:48
Рубрика: Экономика

Пограничное состояние

Как ответят на решение Банка России процентные ставки
Текст: Игорь Зубков
Ключевая ставка достигла уровня начала марта 2014 года и верхней границы своего "нейтрального" диапазона (6-7%), в котором она должна оставаться, когда инфляция прочно закрепилась у 4%.
По прогнозу Эльвиры Набиуллиной, бум потребительского кредитования в следующем году пойдет на спад. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС По прогнозу Эльвиры Набиуллиной, бум потребительского кредитования в следующем году пойдет на спад. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
По прогнозу Эльвиры Набиуллиной, бум потребительского кредитования в следующем году пойдет на спад. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина допускает, что эти рамки на самом деле окажутся иными, чем следует из расчетов (проверить их на практике еще не доводилось), а это значит, что ставка может опуститься и ниже 6,5-6,75%, ожидаемых рынком на 2020 год. Особенно если рост экономики останется слабым, а правительство все-таки не решится тратить ФНБ.

Для вкладчиков и заемщиков прямой эффект от решения ЦБ будет ограниченным, ставки продолжат плавное снижение. Условия по кредитам после 1 октября, когда заработает механизм расчета показателя долговой нагрузки, будут все больше зависеть от качества заемщика - банки не смогут предлагать низкие ставки закредитованным людям.

Фото: РИА Новости
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Показатель долговой нагрузки - достаточно жесткий инструмент, однако он нужен, чтобы люди с низкими доходами не попадали в долговую кабалу, сказала Набиуллина. Под влиянием этой меры темпы роста необеспеченных кредитов с текущих 22-24% затормозятся до 10% в годовом выражении, прогноз минэкономразвития о гораздо более резком замедлении (до 4% к концу 2020 года) Набиуллина назвала нереалистичным. С этим, по словам Набиуллиной, прежде всего связано различие в прогнозах по инфляции минэкономразвития (3%) и Банка России (4%) на следующий год.

Вслед за снижением ключевой ставки в ближайший месяц можно ожидать незначительного снижения ставок по вкладам, считает член правления, директор по продуктам и технологиям Почта Банка Григорий Бабаджанян. Первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский полагает, что ни по кредитам, ни по вкладам ставки снижаться не будут: первые - из-за роста капитальной нагрузки банков ввиду последних мер ЦБ РФ, вторые - из-за обычно наступающего в конце года времени сезонных предложений по депозитам. "Мы следим за ситуацией на рынке и будем реагировать в соответствии с действиями регулятора и других участников рынка, - говорит директор департамента розничных продуктов Московского кредитного банка Алексей Охорзин. - В ближайшее время ставки по кредитам пересматривать не планируем".

К концу года индикативные ставки по кредитам и депозитам физлицам сроком свыше одного года останутся примерно на тех же уровнях, что и на середину года (13,1% и 6,86% соответственно), считает аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин. Он отмечает, что доля просрочки в нефинансовом секторе достигла 8% - максимума за 15 лет, а достаточность капитала банков остается на уровнях ниже, чем перед кризисом 2014 года. Потенциал дальнейшего снижения ставок он считает ограниченным, поскольку оно формирует бум на долговом и валютном рынках, к которому экономика не готова.

Банк России спрогнозировал рост реальной зарплаты

ЦБ подтвердил, что готов снижать ставку дальше, на одном из ближайших заседаний. Следующее "опорное" заседание совета директоров регулятора состоится в декабре, не исключено и снижение ставки на "проходном" заседании в конце октября, как уже было этим летом. Но скорее всего ЦБ дождется решений по параметрам бюджета на следующий год. "Риски роста бюджетных расходов могут материализоваться ближе к концу года и создать неопределенность для решения ЦБ, - считает главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова. - Индексация зарплат госслужащих и финансирование нацпроектов - ключевые факторы для наблюдения в ближайшие месяцы".

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