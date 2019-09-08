Минобороны РФ подготовило необычный подарок к Дню танкиста

В честь профессионального праздника российских танкистов в Минобороны РФ разработали специальный календарь на 2020 год. Необычный подарок к Дню танкиста размещен на официальной странице ведомства и доступен для тиражирования.

С праздником виновников торжества также поздравил Министр обороны России Сергей Шойгу, который отметил мужество и стойкость, высокий профессионализм и безупречную выдержку военнослужащих.

"Достойно продолжая славные традиции предшественников, нынешние защитники Отечества постоянно совершенствуют боевую выучку, способствуют укреплению обороноспособности государства", - говорится в приказе.

Генерал армии также отметил большой вклад научных и производственных коллективов, благодаря которым повышается уровень технического оснащения танковых частей.

Напомним, что история бронетанковых войск России началась в Первую мировую войну. Испытания одного из первых в мире прототипов танка начались 18 мая 1915 года в окрестностях Риги. Экземпляр усовершенствованного автомобиля "Вездеход" (термин "танк" появится лишь в 1916 году) сконструировал и построил русский дворянин и изобретатель Александр Пороховщиков.

Во время Гражданской войны на вооружение Красной армии попали трофейные танки британского и французского производства. Именно танк "Рено" послужил образцом для первых российских танков, созданных на заводе "Красное Сормово" с участием Ижорского завода и Автомобильного московского общества. Первый танк "Борец за свободу товарищ Ленин" вышел из ворот завода 31 августа 1920 года. Масса машины была 7 тонн, экипаж - два человека, вооружение - 37-мм пушка и 7,62-мм пулемет, броня - 16 мм, скорость - 8,5 км/ч. Всего было изготовлено 15 танков.

Впервые День танкиста был учрежден в 1946 году указом президиума Верховного Совета СССР и до 1980 года отмечался 11 сентября. Затем была определена новая дата празднования - каждое второе воскресенье сентября.