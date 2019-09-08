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08.09.2019 14:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На режимном объекте "Роскосмоса" задержали 14 человек

Текст: Иван Петров
Фото: Максим Блинов\ РИА Новости Фото: Максим Блинов\ РИА Новости
Фото: Максим Блинов\ РИА Новости

О разоблачении планов злоумышленников, планировавших испортить оборудование Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП), сообщила пресс-служба "Роскосмоса". Этот центр входит в структуру госкорпорации.

Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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Как сообщили в службе безопасности НИЦ РКП, в минувшую субботу силами охраны были задержаны трое молодых людей с фотооборудованием. Выяснилось, что злоумышленники намеревались сфотографировать режимный объект, а в дальнейшем разместить фотоснимки в интернете. Для этого они забрались на крышу, где и были задержаны и переданы полицейским подмосковного поселка Власиха.

Позднее удалось выяснить, что в ночь с 7 на 8 сентября на территорию Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности планировалось проникновение группы лиц численностью до 50 человек. По данным "Роскосмоса", эти люди намеревались провести "вандальные действия по отношению к оборудованию и другие противоправные действия".

Но служба безопасности и охраны НИЦ РКП и "Роскосмоса" подготовились к визиту непрошеных гостей. Утром в воскресенье на КПП и по периметру предприятия были задержаны сначала двое, а затем еще 12 человек. Всех задержанных передали в отдел полиции.

"О произошедшем было доложено руководству госкорпорации "Роскосмос" и правоохранительным органам", - отмечается в сообщении.

Происшествия Преступления Криминал Правительство "Роскосмос" Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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