На режимном объекте "Роскосмоса" задержали 14 человек

О разоблачении планов злоумышленников, планировавших испортить оборудование Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП), сообщила пресс-служба "Роскосмоса". Этот центр входит в структуру госкорпорации.

Как сообщили в службе безопасности НИЦ РКП, в минувшую субботу силами охраны были задержаны трое молодых людей с фотооборудованием. Выяснилось, что злоумышленники намеревались сфотографировать режимный объект, а в дальнейшем разместить фотоснимки в интернете. Для этого они забрались на крышу, где и были задержаны и переданы полицейским подмосковного поселка Власиха.

Позднее удалось выяснить, что в ночь с 7 на 8 сентября на территорию Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности планировалось проникновение группы лиц численностью до 50 человек. По данным "Роскосмоса", эти люди намеревались провести "вандальные действия по отношению к оборудованию и другие противоправные действия".

Но служба безопасности и охраны НИЦ РКП и "Роскосмоса" подготовились к визиту непрошеных гостей. Утром в воскресенье на КПП и по периметру предприятия были задержаны сначала двое, а затем еще 12 человек. Всех задержанных передали в отдел полиции.

"О произошедшем было доложено руководству госкорпорации "Роскосмос" и правоохранительным органам", - отмечается в сообщении.