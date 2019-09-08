Пилот президентского самолета рассказал об экстремальной посадке с Путиным

Один из рабочих перелетов президента РФ Владимира Путина из Москвы в Санкт-Петербург проходил в экстремальных условиях: погода была неблагоприятной, дул сильный ветер, и итоге лайнер попал в зону сильнейшей турбулентности. Об этом рассказал бывший пилот президентского Ил-96 Владимир Федорушкин.

"Мы взлетаем. И на эшелоне пять-шесть метров попадаем в дичайшую болтанку. Это турбулентность в ясном небе", - поделился он воспоминаниями в программе "Новые русские сенсации" на телеканале НТВ.

Федорушкин признался, что этот полет стал самым сложным за всю его 40-летнюю карьеру. Во время рейса отключился режим автопилота, "руль был ограничен на одну треть хода", а при посадке шел мощный ливень. Несмотря на сложнейшие погодные условия, лайнер успешно приземлился в аэропорту "Пулково".

"Вероятность слететь с полосы была 90%. Но мы справились", - отметил пилот.

Когда именно случился этот полет, Владимир Федорушкин не сообщил. Зато отдельно рассказал о том, как готовят бортовое питание для главы государства. По его словам, все обеды готовятся заранее, на борт самолета их привозят в закрытых контейнерах. Во время полета бортпроводники вскрывают контейнеры и разогревают блюда.

"У нас два этажа на Ил-96, кухня на первом этаже и прикрепленная к нему бортпроводница, она и приносит президенту покушать, - добавил пилот.