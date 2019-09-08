В Москве пенсионерка заживо сожгла двух человек

В столице полиция задержала 61-летнюю пенсионерку, которую подозревают в жестоком убийстве мужчины и женщины. По версии следствия, она подожгла квартиру, пока жертвы спали, передает агентство "Москва".

Преступление было совершено в квартире пятиэтажки на Каширском шоссе, 50 в районе Москворечье-Сабурово. Пожарные нашли тела 51-летнего мужчины и 41-летней женщины в двухкомнатной квартире на четвертом этаже. Эксперты выяснили, что причиной трагедии стал поджог.

Оперативники узнали, что потерпевшие выпивали в компании знакомой пенсионерки. Ее в тот же день задержали в квартире на улице Бехтерева. Как полагают следователи, на убийство ее толкнула пьяная ссора. Улики говорят о том, что женщина подожгла одеяла в квартире, пока потерпевшие спали.