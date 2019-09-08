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08.09.2019 20:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Шереметьево Boeing экстренно прервал вылет

Текст: Сергей Бабкин

В столичном аэропорту Шереметьево Boeing-777 экстренно прервал вылет, передает ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.

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По предварительным данным, инцидент произошел, когда лайнер двигался по аэродрому на взлетную полосу. Экипажу предстоял вылет во Владивосток. На борту сработал датчик неисправности двигателя, и командир судна решил заглушить его и отказаться от взлета. Неофициальные источники сообщают о возгорании силового агрегата, но пока точных данных на этот счет нет.

Известно, что в результате инцидента никто не пострадал. Пассажиры доставлены обратно в аэропорт, они должны вылететь на резервном лайнере.

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