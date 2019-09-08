Выбран район Москвы, в котором голоса пересчитают вручную

На трех избирательных участках района Восточное Дегунино, где были установлены КОИБы, голоса избирателей пересчитают вручную. Такое решение было принято в Мосгоризбиркоме после жеребьевки.

По словам заместителя председателя Мосгоризбиркома Юрия Ермолова, в Восточном Дегунине 24 избирательных участка с комплексами обработки избирательных бюллетеней. По закону контрольный пересчет нужно провести в 5% участках, но не менее чем в трех.

Если данные протоколов с использованием КОИБов и ручного пересчета не совпадут, а точнее, если результаты разойдутся больше, чем на процент, бюллетени пересчитают вручную на всех участках района.