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08.09.2019 08:03
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Башкирии избирательные участки будут работать до 21 часа

Текст: Ольга Горюнова

С 7 утра в республике начали работу 3434 избирательных  участка, в том числе 37 в местах временного пребывания граждан. Всего в выборах могут принять участие 3 миллиона 49 тысяч 571 человек. Сегодня жителям Башкирии предстоит выбрать главу республики.
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На этот пост претендуют восемь человек. Помимо исполняющего обязанности главы Радия Хабирова, это кандидат от КПРФ Юнир Кутлугужин, представитель "Справедливой России" Юрий Игнатьев, блогер Владимир Кобзев от "Партии пенсионеров России за социальную справедливость". Также в числе кандидатов - выдвинутый фракцией ЛДПР депутат Госдумы от Башкирии Иван Сухарев, Рафис Кадыров от "Патриотов России", Владимир Барабаш от "Гражданской силы" и единственная женщина-кандидат - Зульфия Гайсина, баллотирующаяся от партии "Яблоко".

В этом году специально для удобства жителей Башкирии в день голосования ввели несколько новшеств. Так, региональный парламент увеличил время работы избирательных участков на два часа. Сегодня они будут работать до девяти вечера, хотя в прошлом году на выборы приглашали с восьми утра до восьми вечера.

- Мы продлили время для удобства избирателей. Многие граждане работают посменно, далеко не у всех воскресенье выходной день, особенно в период уборки урожая. А те, кто отдыхает, нередко уезжают за город семьями и возвращаются вечером, не успевая проголосовать. В советское время, например, избирательные участки были открыты с шести утра до десяти вечера, - объяснил председатель госсобрания РБ Константин Толкачев.

Также для удобства жителей Башкирии в этом году для голосования на выборах главы Башкирии из трех миллионов бюллетеней почти 400 тысяч будут на башкирском и русском языках, а еще свыше 200 тысяч - на татарском и русском. Остальные 2,45 миллиона только на русском языке.

Кроме того, состоятся дополнительные выборы депутатов Госсобрания Башкирии шестого созыва по Солнечному одномандатному избирательному округу №9 (Октябрьский район Уфы) и Комсомольскому одномандатному избирательному округу №16 (Нефтекамск) - зарегистрировано восемь кандидатов.

Фото: ПРОСТО О ВЫБОРАХ / youtube.com
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В этот же день жители Башкирии выберут депутатов представительных органов местного самоуправления, на которых замещается 7329 депутатских мандатов, зарегистрировано 14 тысяч 978 кандидатов от различных партий.

На участках будет организовано видеонаблюдение. Посмотреть трансляцию можно будет на сайте "Наш выбор".

Власть Работа власти Госуправление Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Единый день голосования 8 сентября 2019 года
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