Потомок мушкетера понаблюдает за выборами в Вологде

В Вологодскую область в качестве международного эксперта Независимого общественного мониторинга прибыл Эмери де Монтескье д'Артаньян. Он является потомком одного из прототипов романа Александра Дюма.

Вместе с ним в Вологду приехала и ведущий аналитик Французского института геополитики Алеся Милорадович, сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Вологодской области. Они познакомятся с организацией выборов и порядком их проведения.

Эмери Франсис Андре Филипп де Монтескью-Фезансак д'Артаньян - такое полное имя эксперта - принадлежит к роду Шарля де Монтескье, жившего в XVII веке. Он был прототипом одного из мушкетеров знаменитого романа Дюма.

Кстати, Эмери де Монтескье д'Артаньян не первый раз наблюдает за выборами в России. Два года назад он уже был в Ярославской области.