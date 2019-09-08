В Череповце на один день автобусы стали бесплатными

Жители Череповца в воскресенье смогут воспользоваться бесплатным общественным транспортом. В рейсовых автобусах 8 сентября за проезд не будут брать деньги.

Такое решение накануне приняли в администрации города. Как прокомментировала мэр Череповца Елена Авдеева, запустили и бесплатные автобусы по Череповецкому району для дачников. 8 сентября они смогут приехать в Череповец на бесплатном автобусе и проголосовать на своем избирательном участке.

Всего в городе металлургов открылось более ста избирательных участков.