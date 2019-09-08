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08.09.2019 09:53
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Вологодской области открылись 968 избирательных участков

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)
Фото: Пресс-служба правительства Вологодской области Фото: Пресс-служба правительства Вологодской области
Фото: Пресс-служба правительства Вологодской области

В Вологодской области открылись 945 постоянных и 23 временных избирательных участков - в больницах, в местах содержания подозреваемых и обвиняемых. Пройдут более 20 избирательных кампаний. В первую очередь выбирают губернатора Вологодчины.

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Как сообщает Избирательная комиссия региона, в списках избирателей - более 930 тысяч человек. Порядка одной тысячи из них впервые отдадут свой голос за кандидатов.

Сегодня жители Вологодчины изберут губернатора. На этот пост претендуют пять кандидатов: Олег Кувшинников от партии "Единая Россия", Вадим Петриенко от партии "Народный альянс", Алексей Рылеев от партии "Родина", Маргарита Савоськина - партия "Справедливая Россия" и Ольга Ширикова - ЛДПР. Кроме того, жители Грязовецкого, Междуреченского и Тотемского районов участвуют и в дополнительных выборах депутата областного Законодательного собрания, еще в десяти районах выбирают глав и депутатов муниципалитетов. Вологода изберет новый состав городской Думы.

Избирательные участки закроются в 20 часов.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область
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