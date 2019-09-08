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08.09.2019 18:14
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Спикер Донского парламента прокомментировал ход выборов в регионе

Текст: Николай Грищенко
Фото: Избирком Ростовской области Фото: Избирком Ростовской области
Фото: Избирком Ростовской области

Председатель парламента Ростовской области Александра Ищенко заявил, что выборы в регионе депутатов местного самоуправления проходят в спокойной обстановке и информации о каких-либо существенных нарушениях законодательства не поступало.

Фото: Александр Бахтин/ТАСС
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По данным областного избиркома, явка избирателей в семи муниципальных образованиях составила 15,53 процентов. Больше всего проголосовали жители Азова - 20 процентов избирателей, в Батайске - 16,54 процента, в Таганроге - 16,31 процентов.

Напомним, что дополнительные выборы депутатов также проходят в Ростове-на-Дону - жителям донской столицы предстоит определить судьбу четырех мандатов. В Новочеркасске, Донецке и Шахтах - в местных парламентах свободны по одному мандату, в городских и сельских поселениях области - 18 мандатов.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Единый день голосования 8 сентября 2019 года
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