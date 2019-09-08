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08.09.2019 13:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Волгограде скончался кандидат в депутаты областной думы

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)

В Волгограде скончался кандидат в депутаты региональной думы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря облизбиркома Анатолия Ярылкина.

По его словам, мужчина умер после обхода избирательных участков в Краснооктябрьском районе. Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии.

Мосгоризбирком: Явка на выборы в Мосгордуму достигла 5,6 процента

Как подчеркнул начальник управления организации охраны общественного порядка ГУВД Волгоградской области Сергей Титов, обеспечением общественного порядка на участках занимаются около пяти тысяч человек: сотрудники МВД и Росгвардии, казаки и народные дружинники.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград
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