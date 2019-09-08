Челябинским танкистам вручили черные ножи

Командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин вручил черные ножи военнослужащим 90-й танковой дивизии. Соединение продолжает традицию Уральского добровольческого корпуса. Перед отправкой добровольцев на фронт оружейники Златоуста отковали для них финские ножи с черными рукоятками. Эта особенность вызвала сильное беспокойство гитлеровцев - в их разведдонесениях упоминалось прибытие на Курскую дугу элитной танковой дивизии "Черные ножи".

Церемония награждения современных танкистов прошла на полигоне, где военные готовятся к учениям "Центр-2019". Двое танкистов получили государственные награды - за мужество и отвагу при выполнении задач. Златоустовские ножи вручили пятерым военнослужащим.

- С момента появления на поле боя и до сегодняшнего дня танки являются главной ударной силой Сухопутных войск. Но никакие самые совершенные машины не решают исход боя. Главное - это люди, танкисты, которые всегда отличались мужеством и верностью долгу, - приводит слова командующего ТАСС.

Решением генерала Лапина танковому батальону 90-й дивизии присвоено почетное наименование "Уральский танковый батальон" - для сохранения традиций и памяти о подвиге Уральского добровольческого корпуса.