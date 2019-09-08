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08.09.2019,  
15:12
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

Танкисты Северного флота получат 20 "реактивных" Т-80БВМ до конца года

Два десятка современных танков Т-80БВМ появятся в парке усиленного танкового батальона отдельной мотострелковой бригады Северного флота. Об этом сообщает пресс-служба межвидового стратегического объединения.
Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

В настоящее время уже более половины технического состава подразделения перевооружено этими глубоко модернизированными боевыми машинами.

Новая версия легендарного танка имеет усиленную по сравнению с базовым вариантом защиту, которая обеспечивается "реактивной броней" "Реликт".

Многоканальный прицел "Сосна-У" с тепловизором позволяет уничтожать разнообразные цели ракетами и снарядами в любое время суток.

Газовая турбина хорошо подходит для экстремальных северных условий - она легко и быстро заводится в самые суровые морозы.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Челябинским танкистам вручили черные ножи

Недавно эти танки, как и другая бронетехника, приняли участие в уникальных тактических учениях по обороне промышленного объекта на полуострове Таймыр в районе Норильска.

Командующий СФ вице-адмирал Александр Моисеев поздравил командование и личный состав танковых подразделений Северного флота с профессиональным праздником - Днем танкиста.

Он отметил, что танкисты в одном строю с другими силами флота выполняют ответственные задачи, обеспечивающие надежную охрану северных рубежей.

Профессиональный праздник танкистов отмечается сегодня в России и в государствах, где дислоцируются российские войска.

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